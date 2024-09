Nach dem Volksentscheid vom März ist klar: AHV-Bezügerinnen und AHV-Bezüger bekommen eine 13. Rente. Im Jahr 2026 soll sie erstmals überwiesen werden, so der Plan. Ältere Personen werden also schon bald in den Genuss kommen, doch auch jüngere dürfen sich freuen. Dereinst werden auch sie den Zuschlag erhalten.