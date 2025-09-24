Die Mehrwertsteuer trat am 1. Januar 1995 in Kraft. Sie sollte nicht nur die alte Umsatzsteuer ersetzen, sondern auch das Schweizer Steuersystem modernisieren, gerechter und transparenter gestalten, es mit internationalen Standards in Einklang bringen und gleichzeitig stabile Steuereinnahmen gewährleisten. Der Steuersatz wurde damals auf 6,5 Prozent festgelegt.