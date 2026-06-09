Der Nationalrat und der Ständerat können sich nicht einigen, wie die 13. AHV-Rente finanziert werden soll. Der Nationalrat will für den «Dreizehnten» der AHV nach wie vor lediglich die Mehrwertsteuer erhöhen, und das befristet bis 2033. Mit 101 zu 95 Stimmen bei 2 Enthaltungen hielt er am Dienstag an diesem früheren Entscheid fest.