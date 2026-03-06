Die «Dreizehnte» kann aber auch durch eine Mehrwertsteuererhöhung um 1,1 Prozentpunkte sowie durch um 9,5 Prozent höhere Lohnbeiträge gedeckt werden, wie die Analyse aufzeigt. Während die erhöhten Lohnbeiträge die Erwerbsbevölkerung und dabei insbesondere die noch Jüngeren in die Pflicht nimmt, werden über eine Mehrwertsteueranhebung auch die Rentnerinnen und Rentner an der AHV-Finanzierung beteiligt. Allerdings werden hier auch die jüngeren Menschen tiefer ins Portemonnaie greifen müssen - vor allem dann, wenn sie sich in den Jahren bis zur Pensionierung konsumfreudig verhalten.