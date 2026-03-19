Risikoszenario ohne SNB-Gewinne

Zur Bewertung der Risiken erstellte die Eidgenössische Finanzverwaltung ein alternatives Szenario. Dieses geht davon aus, dass die Schweizerische Nationalbank ab 2027 keinen Gewinn mehr ausschüttet und die Mehrwertsteuer im Jahr 2028 nicht erhöht würde. Das Finanzierungsergebnis würde sich folglich deutlich verschlechtern und im Jahr 2029 auf ein Defizit von 3,8 Milliarden Franken sinken.