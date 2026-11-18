Hätte man die Finanzierung schon in die Abstimmungsvorlage von 2024 eingebaut, wäre die 13. Rente nicht so deutlich oder gar nicht angenommen worden. Es war Teil des Kalküls der Initianten. Bei einer Ablehnung der Vorlage am 29. November dürften geeignete Optionen zur Mittelbeschaffung rar werden. Das kann auch nicht im Sinne der Erfinder der 13. AHV-Rente sein.