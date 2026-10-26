Planspiele für den Fall eines Nein

Während die Auszahlung der 13. AHV-Rente selbst nicht vom Abstimmungsausgang berührt ist, so ist es die Finanzierung des Sozialwerks sehr wohl. Bei einem Nein zur Mehrwertsteuererhöhung müssten Bundesrat und Parlament eine neue Finanzierungsvorlage ausarbeiten. Das Thema müsste von Neuem durchdekliniert werden. In welche Richtung dies gehen kann, hat Mitte-Ständerat Erich Ettlin in der «Sonntagszeitung» skizziert. Ein Nein in der November-Abstimmung sieht er als ein Signal, dass es nicht weitergehen kann wie bisher. Höhere Abgaben, seien es Mehrwertsteuer- oder Lohnprozente, wären sodann «schwieriger zu begründen», und Rentenkürzungen seien «keine Option». Was folgt: «Bei einem Nein läuft es auf eine Erhöhung des Referenzalters hinaus», so Ettlin, der seine Aussage nicht als Drohung, sondern als nüchterne Analyse verstanden haben will.