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Während die erste Auszahlung der 13. AHV-Rente im Dezember geplant ist, gibt es Spannungen im Parlament. National- und Ständerat sind sich uneinig über Steuererhöhungen und Lohnbeiträge.
Schweizer Flagge gegenüber der Kuppel des Bundeshauses in Bern.
Im Dezember wird die 13. AHV-Rente erstmals ausgezahlt. 4 bis 5 Milliarden Franken kostet diese jährlich. Um die Finanzierung ist im Parlament ein Hickhack entbrannt.
SP-Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider (62) möchte die Mehrwertsteuer um 0,7 Prozentpunkte erhöhen, um die Lücke zu stopfen. Doch sie hat einen schweren Stand.