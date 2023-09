Das Geld wandert nach oben

Das besänftigt Alleva nicht: "Diese zunehmende Lohnungerechtigkeit in den Top-Konzernen ist empörend." Zumal die tiefsten 10 Prozent der Löhne laut Unia in den letzten sieben Jahren massiv gesunken seien. In vier von fünf der untersuchten Unternehmen liegen sie unter der Tieflohnschwelle von 4102 Franken – und damit inflationsbereinigt unter dem Niveau des Jahres 2017.