Wer genau hinschaut, entdeckt in der glitzernden Fassade einige Risse. Wer mit der eigenen Yacht anreisen will, hat ein Problem. Das Wasser rund um die Insel ist nur anderthalb Meter tief, deswegen können nur kleine Böötli anlegen. Strom muss man mit einem Generator erzeugen. Und Wasserleitungen zur Insel gibt es auch keine. Man ist auf Regenwasser angewiesen, das gesammelt und für den Hausbedarf aufbereitet wird. Zudem ist die grosse Villa renovierungsbedürftig, wie der «Tages-Anzeiger» schon 2020 schrieb. Das historische Gebäude durch einen Neubau zu ersetzen, ist nicht erlaubt. Die Bauten auf der Insel sind denkmalgeschützt.