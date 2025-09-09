Diese strategischen Schritte haben einen enormen Einfluss auf die Profitabilität. Während sich die Reingewinnmargen der drei Unternehmen vor der Pandemie kaum unterschieden (zwischen 13 und 20 Prozent, je nach Jahr), hat sich Royal Caribbean nun von der Konkurrenz abgesetzt. Der Konzern erzielt mit 25 Prozent mehr als das Doppelte der Wettbewerber. Für Carnival und Norwegian werden für das nächste Geschäftsjahr Reingewinnmargen von rund 12 Prozent erwartet.