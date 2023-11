Britisches Berufungsgericht nächste Instanz?

Bereits im vergangen Jahr wurde entschieden, dass die Ecaps in der Schuldenhierarchie vor der Lehman Brothers Holdings (LBHI) rangierten. Offen blieb aber noch die Frage der Verzugszinsen für die verspätete Zahlung. In Grossbritannien fallen dafür jährlich 8 Prozent an.