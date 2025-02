Novartis tritt erstmals mit Werbung beim grössten eintägigen, jährlich stattfindenden Sportereignis der Welt in Erscheinung. Über 123 Millionen Fernsehzuschauer verfolgten letztes Jahr den Super Bowl. Wenn in der Nacht vom Sonntag auf den Montag die Kansas City Chiefs in New Orleans auf die Philadelphia Eagles treffen, kann sich Novartis der Aufmerksamkeit eines wiederum dreistelligen Millionenpublikums sicher sein.