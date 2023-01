Diese Dividendenfähigkeit macht die Unternehmen zu so etwas wie dem Nonplusultra unter den Qualitätsaktien, die Betrachtung der Kennzahlen ist aber eine Sicht auf die Vergangenheit. So könnte IBM den 2021 erlangten "Adelstitel" auch schnell wieder abgeben. In dieser Hinsicht mehr Sicherheit erhalten Anlegerinnen und Anleger bei den Aristokraten 3M, VF Corporation und Walgreens Boots Alliance. Die Titel haben auf Jahressicht um zwischen 30 und 57 Prozent korrigiert, was auch die hohen Dividenden erklärt. Mit grossen Kurssprüngen rechnen die von Bloomberg befragten Analysten hier nicht.