In Frankreich kommt es seit längerem immer wieder zu Polizeigewalt und Ausschreitungen - vor allem in den ärmeren Vororten rund um die Grossstädte, in denen Menschen verschiedener ethnischer Herkunft leben. Menschenrechtsgruppen erklären, es gebe in den Strafverfolgungsbehörden in Frankreich systematischen Rassismus.