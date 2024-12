Es ist schon länger bekannt, dass das «Orakel von Omaha», wie der Investor wegen seiner guten Nase für Investitionen genannt wird, fast sein gesamtes Vermögen für wohltätige Zwecke spenden will. In einem Brief an die Aktionäre seiner Firma Berkshire Hathaway gibt Buffett nun Einblick in seine Überlegungen, wie das Erbe dereinst verteilt werden soll.