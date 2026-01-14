Man muss sich dies als durchaus langfristigen, mitunter aufwendigen Prozess vorstellen. Die Projekte müssen ja geplant, ausgeschrieben, vergeben und dann umgesetzt werden. Eine Entwicklung der öffentlichen Investitionen hat aber schon eingesetzt. Laut Angaben der deutschen Förderbank KfW sind sie 2025 vor dem Hintergrund der staatlichen Offensive «tatsächlich deutlich gestiegen», und zwar um über 3 Prozent im Vergleich zu 2024. 2026 soll es «zu einer weiteren Beschleunigung der staatlichen Investitionen kommen», so die KfW. Den Daten zufolge wird mehr als die Hälfte der Mittel für Wohnbauten, Strassen, Brücken, Schulgebäude und dergleichen verwendet, Gelder fliessen auch in die Verteidigung sowie in Forschung und IT.