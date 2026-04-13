Die Aktien von Polypeptide haben am Montag ihren Höhenflug vom Freitag fortgesetzt. Kurz nach Börseneröffnung legte der Titel um über 9 Prozent auf 34,55 Franken zu, ein neues 17-Monatshoch, während der Gesamtmarkt, gemessen am SPI, 0,65 Prozent auf 18'370,43 Punkte nachgab.
Auslöser der Rally sind Berichte über Übernahmeinteresse mehrerer Private-Equity-Investoren. Laut Bloomberg-Informationen aus Insider-Kreisen prüfen EQT, KKR und Advent Capital eine mögliche Übernahme des Auftragsherstellers aus Baar. Die Investoren könnten dabei ein Delisting anstreben und sich mit dem Hauptaktionär, dem schwedischen Unternehmer Frederik Paulsen, zusammenschliessen. Die Gespräche befänden sich allerdings noch in einem frühen Stadium, und ob sie zu einer Transaktion führten, sei ungewiss. EQT, KKR und Advent lehnten eine Stellungnahme ab. Polypeptide selbst verwies auf seinen strategischen Plan und lehnte weitere Kommentare ab.
Seit Jahresbeginn haben die Aktien nun über 21 Prozent zugelegt, auf Jahressicht hat sich der Kurs mehr als verdoppelt mit einem Plus von über 117 Prozent. Vom Allzeithoch bei 140,40 Franken aus dem Dezember 2021 ist der Titel jedoch noch weit entfernt.
Mehrheitlich beurteilen Analysten Polypeptide positiv. Laut Bloomberg empfehlen sechs von acht Experten die Aktie zum Kauf, einer zum Halten und einer zum Verkaufen. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 37 Franken, was ein weiteres Aufwärtspotenzial von rund 17 Prozent bedeuten würde.
Technisch gesehen notiert die Aktie derzeit ausserhalb ihrer üblichen Kursspanne, was auf eine mögliche Überhitzung hindeutet. In den vergangenen zwölf Monaten überschritt der Titel dieses Niveau sieben Mal und verlor in den darauffolgenden 20 Handelstagen jeweils durchschnittlich 8,5 Prozent.
Polypeptide ist auf die Entwicklung und Herstellung synthetischer Peptide spezialisiert, insbesondere für den Stoffwechselbereich, etwa bei Adipositas und Diabetes. Das Unternehmen befindet sich derzeit in einer Restrukturierung, die von Investoren positiv aufgenommen wurde, und baut seine Produktionskapazitäten an Standorten in Europa, den USA und Indien aus. Die Marktkapitalisierung beläuft sich aktuell auf rund eine Milliarde Franken.
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