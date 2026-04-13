Auslöser der Rally sind Berichte über Übernahmeinteresse mehrerer Private-Equity-Investoren. Laut Bloomberg-Informationen aus Insider-Kreisen prüfen EQT, KKR und Advent Capital eine mögliche Übernahme des Auftragsherstellers aus Baar. Die Investoren könnten dabei ein Delisting anstreben und sich mit dem Hauptaktionär, dem schwedischen Unternehmer Frederik Paulsen, zusammenschliessen. Die Gespräche befänden sich allerdings noch in einem frühen Stadium, und ob sie zu einer Transaktion führten, sei ungewiss. EQT, KKR und Advent lehnten eine Stellungnahme ab. Polypeptide selbst verwies auf seinen strategischen Plan und lehnte weitere Kommentare ab.