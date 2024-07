Über 20 Prozent des Vermögens der privaten Haushalte in der Schweiz befinden sich in den Pensionskassen. Laut Berechnungen der Schweizerischen Nationalbank ist die Altersvorsorge damit die zweitwichtigste Vermögenskategorie. Nur in Immobilien haben die Schweizer mehr Kapital gebunden, nämlich knapp 47 Prozent des gesamten Vermögens im Jahr 2023.