«Katrina hat gezeigt, dass Sturmfluten zerstörerischer und kostspieliger sind als der Sturm selbst», sagt Bove. An der Meeresküste helfe nur, die Gebäude höher wieder aufzubauen, sie etwa auf Stelzen zu stellen, oder Deiche zu errichten. Dennoch seien viele zerstörte Häuser an gleicher Stelle neu aufgebaut worden. Man dürfe die sozioökonomischen Aspekte nicht ausser Acht lassen, sagte Bove. «Die Leute wissen, dass der Meeresspiegel steigt, sie sagen: Ja, wir verstehen das total - aber wir gehen hier nicht weg.»