Im EU-Durchschnitt sind nach Angaben des EU-Statistikamts Eurostat mit ​28 Prozent deutlich mehr ​Menschen betroffen. Zwischen den ​EU-Staaten gibt es dabei deutliche Unterschiede. Am ‌häufigsten konnten sich die Bürger in Rumänien (61 Prozent), Griechenland (47 Prozent) ​sowie ​Bulgarien und Ungarn (je 39 ⁠Prozent) keinen Urlaub ​leisten. Am seltensten ⁠war die Bevölkerung in Luxemburg (11 ‌Prozent), Schweden (12 Prozent) und den Niederlanden (13 Prozent) betroffen.