Das Statistische Bundesamt veröffentlichte am Dienstag eine entsprechende Statistik für das Jahr 2025. Demnach lebten 21 Prozent der Bürger in Haushalten, die sich nach eigener Einschätzung keine einwöchige Urlaubsreise leisten konnten.
Im EU-Durchschnitt sind nach Angaben des EU-Statistikamts Eurostat mit 28 Prozent deutlich mehr Menschen betroffen. Zwischen den EU-Staaten gibt es dabei deutliche Unterschiede. Am häufigsten konnten sich die Bürger in Rumänien (61 Prozent), Griechenland (47 Prozent) sowie Bulgarien und Ungarn (je 39 Prozent) keinen Urlaub leisten. Am seltensten war die Bevölkerung in Luxemburg (11 Prozent), Schweden (12 Prozent) und den Niederlanden (13 Prozent) betroffen.
(Reuters)