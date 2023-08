Erstens hätten die Jugendlichen in China kein Ventil und könnten ihren Frust weder an der Urne noch auf der Strasse bei Demonstrationen abreagieren. Und während Italien und Griechenland Teil der EU sind und die Jungen ihre Chancen in boomenden EU-Ländern mit ausgetrockneten Arbeitsmärkten versuchen könnten, bestünden angesichts der Wirtschaftsflaute in China erhebliche Zweifel, ob die grossen chinesischen Städte weiter so stark wachsen und die riesigen Mengen an Schul- und Universitätsabsolventen absorbieren können.