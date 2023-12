Abwerbungen auch 2024

Wie sehr sich die neu eingestellten Kundenberater schlussendlich für die einzelnen Privatbanken auszahlen werden, wird sich also erst zeigen. "Es wird interessant zu sehen sein, ob sich die Neuanstellungen nur in hohen Mehrkosten manifestieren oder auch in zusätzlichen Kundenvermögen", sagte etwa KPMG- Experte Hintermann. Bankanalysten gehen aber durchaus von steigenden Geldzuflüsse für Institute wie Julius Bär oder EFG in den nächsten beiden Jahren aus.