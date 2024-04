Des weiteren fand Ostern in diesem Jahr im ersten Jahresviertel statt, was die Entwicklung leicht gebremst haben dürfte. Allerdings ist das erste Quartal wegen des Winters auf der Nordhalbkugel das kleinste Quartal von Holcim. Der Feiertagseffekt wird sich dann im zweiten Quartal umgekehrt auswirken. Den Konzerngewinn gibt das Unternehmen an ungeraden Quartalen nicht bekannt.