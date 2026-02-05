In Deutschland gab es beim Gesamtumsatz der 2025 von einer Pleite betroffenen Unternehmen gegen den weltweiten Trend eine leichte ‍Entspannung: Dieser sank um rund ein Drittel von der 2024 erreichten Rekordmarke von knapp 18 Milliarden auf etwa zwölf Milliarden Euro. «Es gab 2025 zwar deutlich mehr Grossinsolvenzen ​in Deutschland, aber die bei den Lieferanten dadurch verursachten Schäden gingen ‍nach dem Höchststand 2024 zurück», sagt Bogaerts. Eine Entwarnung sei das allerdings nicht, denn der Gesamtumsatz der insolventen Unternehmen in Deutschland liegt auf dem zweithöchsten Wert seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2015.