Die Deckungsgrade der Vorsorgeeinrichtungen lagen 2025 im Mittel bei 117,1 Prozent gegenüber 114,7 Prozent im Vorjahr. Praktisch keine der Einrichtungen ohne Staatsgarantie hatte eine Unterdeckung. Im Vorjahr waren es noch ein Prozent gewesen, wie die Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV) am Dienstag mitteilte.