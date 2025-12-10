EY: Deutschland schöpft Potenzial nicht aus

Der deutsche Kapitalmarkt kam der Übersicht zufolge im laufenden Jahr auf sieben Neuzugänge - einer weniger als 2024. Immerhin: Drei der deutschen Börsenneulinge zählen zu den fünf grössten europäischen Börsengängen im laufenden Jahr: der Prothesenhersteller Ottobock , Deutschlands grösster Marineschiffbauer TKMS und der Autozulieferer Aumovio . Mit einem Emissionserlös von etwa 800 Millionen Euro war Ottobock der grösste Börsengang in Deutschland seit der Parfümeriekette Douglas 2024.