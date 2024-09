Die starke Gasnachfrage in Israel sehen die Analysten der Bank of America als besonders beruhigend an, insbesondere in Anbetracht der zunehmenden geografischen Konzentration von Energean infolge der verbindlichen Anlagenverkäufe in Ägypten, Italien und Kroatien. Das erhöhte Engagement in einzelnen Anlagen wird durch eine Verringerung des Engagements in Spot-Rohstoffpreisen, einen beschleunigten Schuldenabbau und eine Reduktion der Reserven um lediglich 25 Prozent ausgeglichen. «Wir glauben, dass dies letztlich die Dividendenfähigkeit des Unternehmens verbessert», schreiben die Analysten.