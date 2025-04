Milchschokolade ist in der Schweiz weiterhin die mit Abstand beliebteste Sorte. Dunkle Schokolade hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen, vor allem bei Konsumentinnen und Konsumenten, die auf intensiveren Geschmack oder höhere Kakaoanteile setzen. Weiss- oder Ruby-Schokolade spielen hingegen eine eher kleinere Rolle im Sortiment.