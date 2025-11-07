Cadwalader, das um einen Kommentar gebeten wurde, sagte, dass es von anderen Kanzleien auf eine Fusion angesprochen wurde, äusserte sich aber nicht zu seinem Engagement bei Davis Polk oder zu Gesprächen mit Alston & Bird. «Wie jede Top-Kanzlei evaluieren wir regelmässig unsere Strategie, um unsere marktführenden Stärken für unsere Mandanten weiter auszubauen», so die Kanzlei in ihrer Erklärung. «Wir werden seit Jahren von vielen Top-Kanzleien angesprochen, und das wird auch so bleiben.» Davis Polk und Alston & Bird antworteten nicht auf Anfragen nach einer Stellungnahme.