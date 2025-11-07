Alston & Bird gehört zu den Kanzleien, an die Cadwalader herangetreten ist, um eine Fusion zu besprechen, so drei mit der Angelegenheit vertraute Personen, die um Anonymität baten, weil die Gespräche privat sind. Cadwalader beauftragte Davis Polk mit der Ausarbeitung der rechtlichen Aspekte eines Zusammenschlusses, so zwei der Personen.
Cadwalader hat sein Interesse an einer Fusion in einem Jahr mit drastischen Verlusten verstärkt. Alston & Bird würde durch den Zusammenschluss mit Cadwalader den Bekanntheitsgrad der ältesten Anwaltskanzlei der Wall Street und Zugang zu einem angesehenen Team von Anwälten für Bank- und Fondsfinanzierung erhalten.
Cadwalader, das um einen Kommentar gebeten wurde, sagte, dass es von anderen Kanzleien auf eine Fusion angesprochen wurde, äusserte sich aber nicht zu seinem Engagement bei Davis Polk oder zu Gesprächen mit Alston & Bird. «Wie jede Top-Kanzlei evaluieren wir regelmässig unsere Strategie, um unsere marktführenden Stärken für unsere Mandanten weiter auszubauen», so die Kanzlei in ihrer Erklärung. «Wir werden seit Jahren von vielen Top-Kanzleien angesprochen, und das wird auch so bleiben.» Davis Polk und Alston & Bird antworteten nicht auf Anfragen nach einer Stellungnahme.
Aufstocken
Eine Verbindung zwischen den beiden Kanzleien würde es ihnen ermöglichen, ihre Stärken gemeinsam zu nutzen, während Alston & Bird den unbeständigeren Einkommensstrom von Cadwalader stabilisiert, sagte der an der Westküste ansässige Personalvermittler für Rechtsfragen Nick Goseland, Gründer der Edgewater Search Group.
«Beide Kanzleien sind stark im Bereich der strukturierten Finanzierungen und haben eine starke Südost-Praxis - es klingt, als ob sie ihre Stärken gemeinsam ausbauen würden», so Goseland. «Alston & Bird kann zusätzliche Praktiken wie Patentrechtsstreitigkeiten und eine Reihe anderer Dinge hinzufügen, für die Cadwalader nie bekannt war.»
Ein Zusammenschluss mit Alston & Bird könnte sich als Rettungsanker für Cadwalader erweisen, die in diesem Jahr fast ein Fünftel ihrer Partner verloren hat. Die Art der Abgänge - Seniorpartner in Kernbereichen wie Finanzen und Kapitalmärkte - schadet der 233 Jahre alten Kanzlei am meisten, da das Geschäft, das diese Anwälte eingebracht haben, schwer zu ersetzen ist, so Analysten.
Ein Zusammenschluss der beiden Kanzleien würde zu einem neuen Unternehmen mit einem Umsatz von fast 2 Milliarden Dollar und mehr als 1300 Anwälten führen, wie aus den Daten von American Lawyer hervorgeht.
Alston & Bird, selbst mehr als 100 Jahre alt, ist durch die Eröffnung von Büros in Washington DC und Dallas sowie durch Fusionen mit Firmen in New York, Los Angeles und Charlotte über seinen Heimatstaat Georgia hinaus gewachsen. Nach Angaben von American Lawyer ist die Kanzlei in Bezug auf den Umsatz und die Anzahl der Anwälte im Jahr 2024 etwa doppelt so gross wie Cadwalader.
Davis Polk hat in der Zwischenzeit bei mindestens einer anderen grossen Kanzleifusion eine herausragende Rolle als Vermittler gespielt. Die Kanzlei beriet Shearman & Sterling bei der Fusion mit Allen & Overy, so Davis Polk in einer Erklärung von 2023. Simpson Thacher & Bartlett unterstützte Allen & Overy, wie aus einer Simpson-Pressemitteilung aus der gleichen Zeit hervorgeht.
Aktives Einstellen
In seiner Erklärung sagte Cadwalader, dass seine Kundenbeziehungen gesund sind. In den ersten drei Quartalen des Jahres hat die Kanzlei 13 Prozent mehr neue Mandantenbeziehungen aufgebaut und 20 Prozent mehr neue Mandate eröffnet als im gleichen Zeitraum des Jahres 2024, heisst es in der Erklärung.
«Die Kanzlei hat in diesem Jahr mehr als 75 neue Anwälte eingestellt und stellt aktiv neue Mitarbeiter ein, um mit der anhaltenden Nachfrage der Mandanten Schritt zu halten», so Cadwalader.
Sollte sich Cadwalader auf einen Deal einlassen, würde dies zu einer geschäftigen Periode von Zusammenschlüssen beitragen. Laut einem Bericht des Beratungsunternehmens Fairfax Associates wurden in den ersten drei Quartalen dieses Jahres fast 50 Fusionen von Anwaltskanzleien vollzogen, was einem Anstieg von 10 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2024 entspricht. Schulte Roth & Zabel beispielsweise schloss im August ihren Zusammenschluss mit McDermott Will & Emery ab.
In den kommenden Monaten sind weitere Zusammenschlüsse von Anwaltskanzleien geplant. Cozen O'Connor, eine Kanzlei mit Hauptsitz in Philadelphia, wird die in Minneapolis ansässige Kanzlei Moss & Barnett übernehmen.
«Marktexpansion, Grössenvorteile und Rentabilitätssteigerungen - all das ist mit grösseren Zusammenschlüssen möglich», sagte Howard Cohl, ein Partner von Major Lindsey & Africa, der Kanzleien bei Fusionen berät.
(Bloomberg)