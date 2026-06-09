Der Coin hat deutlich an Wert verloren. Am Freitag fiel er unter 60'000 US-Dollar und weitete damit einen Rückgang aus, der seit dem Höchststand des vergangenen Jahres etwa die Hälfte seines Wertes vernichtet hat. Der Ausverkauf wurde durch Mittelabflüsse aus börsengehandelten Fonds (ETFs), den KI-Boom als Konkurrenz um die Aufmerksamkeit von Privatanlegern sowie zunehmende Zweifel daran angetrieben, ob die grossen Unternehmenskäufer, die die vorherige Rallye mitgetragen hatten, weiterhin Bitcoin akkumulieren können.