Die Zahlen von SK Hynik spiegeln die rapide Entwicklung der Künstlichen Intelligenz. Dabei befindet sich das südkoreanische Unternehmen unmittelbar am Zentrum des Geschehens, so beliefert es den US-Tech-Riesen Nvidia mit Hochleistungs-Speicherchips. Diese zeichnen sich durch hohe Datenübertragungsraten und Bandbreiten aus, was für KI-Anwendungen und KI-Infrastruktur wichtig ist und diese effizient macht. Fachleute sehen Prozessoren und Speicher als zwei wesentliche Komponenten der Künstlichen Intelligenz. Ohne Speicher sei es, als habe man ein Gehirn, aber kein Gedächtnis, heisst es.