China hat mit Militärübungen vor Taiwan und Drohungen gegen die Inselrepublik auf die US-Besuche von deren Vizepräsident William Lai reagiert. Luft- und Seestreitkräfte der Volksrepublik hätten am Samstag die Einkreisung der Insel erprobt, teilte die chinesische Armee mit. "Dies ist eine ernste Warnung an Taiwans Separatisten, die sich zur Provokation mit externen Kräften zusammentun." Die Übungen wurden von scharfer Kritik chinesischer Medien an Lai begleitet, der als aussichtsreicher Kandidat der Präsidentschaftswahl im Januar gilt. Taiwan verurteilte das Vorgehen Chinas, das aufgrund von Lais Zwischenstopps in den USA während einer Paraguay-Reise erwartet worden war.