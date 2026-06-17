Bei diesen Prognosemärkten handelt es sich um Handelsplattformen, auf denen auf den Ausgang zukünftiger Ereignisse aus Sport, Politik oder Wirtschaft gewettet werden kann. Allein auf der Plattform Polymarket seien Wetteinsätze von rund 2,5 Milliarden US-Dollar auf den Fussballweltmeister platziert worden.