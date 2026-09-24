Dass LEM die Aufmerksamkeit von Investoren auf sich gezogen hat, kommt nicht von ungefähr. Die Geschäfte laufen wieder besser, nachdem sie über eine längere Zeit hinweg von schrumpfenden Auftragseingängen, tieferen Umsätzen und kleineren Gewinnen gezeichnet waren. Spiegelbildlich sank der Aktienkurs von 2960 Franken zum Jahreswechsel 2021/2022 auf unter 260 Franken im März dieses Jahres. Anlegerinnen und Anleger haben inzwischen Vertrauen in den Turnaround gefasst. Entsprechend ist die Aktie seit dem letzten Tiefstand um rund 150 Prozent vorgerückt.