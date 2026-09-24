Ein 5-prozentiges Plus führt die Aktien von LEM am Donnerstag auf 640,00 Franken. Damit bewegen sich die Titel auf dem höchsten Niveau seit August 2025 und damit auf einem 13-Monate-Hoch.
Die Avancen am heutigen Handelstag gehen wesentlich auf eine positive Einschätzung durch den zuständigen Vontobel-Analysten, Arben Hasanaj, zurück. Er hat seine Kaufempfehlung für den Elektrokomponenten-Hersteller bestätigt und das Kursziel für die Aktie auf 800 von 600 Franken angehoben. Das neue Preisziel lässt auf einen 25-prozentigen Kursgewinn gegenüber der Notierung vom Donnerstagvormittag hoffen.
Der Vontobel-Experte erwartet, dass sich die positiven Auftragstrends für LEM fortsetzen werden. «Der Haupttreiber sollten weiterhin Rechenzentren und der damit verbundene Ausbau der Stromversorgung und Stromübertragung sein, wo die Nachfrage sogar die Lieferfähigkeit von LEM übertrifft.»
Der so ausgelöste Umsatzschub sollte sich nach Ansicht von Hasanaj überproportional auf das Ergebnis auswirken, dank vorteilhafter Preise und weil das Unternehmen aus Meyrin GE seine Kostenbasis erheblich optimiert habe. Der Analyst geht daher von durchschnittlich 2 bis 3 Prozent höheren Umsätzen für die nahe Zukunft und von 6 bis 12 Prozent höheren operativen Gewinnen (EBIT) bis 2028/29 aus.
«LEM unternimmt entschlossene Schritte aus einem längeren Marktabschwung und sollte die Vorteile seiner optimierten Kostenstruktur nutzen», resümiert Hasanaj in seiner Notiz vom Donnerstagmorgen.
Die fundamentale Nachfrageverbesserung werde voraussichtlich auch die Position von LEM in laufenden Gesprächen mit strategischen Parteien stärken. Das Unternehmen wird seit Längerem als Übernahmekandidat gehandelt. Im Mai vermeldete das Management, man sei in den Fokus bestimmter Interessenten gerückt und prüfe strategische Optionen, um die langfristige Wertschöpfung zu steigern.
Dass LEM die Aufmerksamkeit von Investoren auf sich gezogen hat, kommt nicht von ungefähr. Die Geschäfte laufen wieder besser, nachdem sie über eine längere Zeit hinweg von schrumpfenden Auftragseingängen, tieferen Umsätzen und kleineren Gewinnen gezeichnet waren. Spiegelbildlich sank der Aktienkurs von 2960 Franken zum Jahreswechsel 2021/2022 auf unter 260 Franken im März dieses Jahres. Anlegerinnen und Anleger haben inzwischen Vertrauen in den Turnaround gefasst. Entsprechend ist die Aktie seit dem letzten Tiefstand um rund 150 Prozent vorgerückt.
Stand heute sind nicht alle Experten von der Aktie überzeugt. Das durchschnittliche Kursziel liegt gemäss Bloomberg-Daten bei 535 Franken und somit unter dem aktuellen Aktienpreis. Gemessen daran sind mittelfristig schwächere Notierungen der LEM-Anteilsscheine erwartbar - es sei denn, weitere Analysten folgen dem Vontobel-Experten, passen ihre Prognosen nach oben an und trauen den Titeln dann mehr zu, als die gegenwärtigen Einschätzungen vermuten lassen.