Rekord bei Dienstleistungen

Auch der transatlantische Handel mit Dienstleistungen erreichte dem IW zufolge im vergangenen Jahr mit einem Volumen von 865 Milliarden Euro einen neuen Höchststand. Bemerkenswert ist dabei jedoch, dass die EU hier – ​anders als ​bei den Waren – ein Defizit von 178 Milliarden Euro hatte. ⁠Obwohl der Servicesektor bislang nicht direkt von US-Zöllen betroffen ist, wurde auch er ​vom Handelskonflikt belastet. So gingen ⁠bei den Reisedienstleistungen die Importe der EU aus den USA um etwa acht Prozent zurück. «Dieser Rückgang dürfte auf die gesunkene Zahl ‌europäischer Touristen in den USA im vergangenen Jahr zurückzuführen sein», sagte Co-Autorin Galina Kolev-Schaefer.