Stärker als relevante Infrastruktur-Stellen von Cyberattacken betroffen sind Private und Firmen ohne systemrelevante Infrastruktur, wie aus der Statistik des Bundesamts für Cybersicherheit hervorgeht. Alleine in der ersten Februarwoche des laufenden Jahres sind über 900 Meldungen eingegangen. Die meisten wurden als Betrugsversuche deklariert, gefolgt von Phishing und Spam.