Der Traum vom Eigenheim ist in weiten Teilen der Schweiz ausgeträumt. Am ehesten noch geht er auf dem Land in Erfüllung. Vergleichsweise günstig ist es etwa im Jurabogen, in grossen Teilen des Wallis und im Norden des Tessins. Das zeigt eine Immo-Studie der UBS. In der Deutschschweiz hingegen wird es für Normalverdiener in weiten Teilen schwierig. Es gibt aber laut den Experten der Grossbank vom Paradeplatz noch Regionen, wo man Chancen für bezahlbare Eigenheime hat: etwa im Appenzellerland und Schaffhausen.