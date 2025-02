Doch am besten wäre es, wenn man diese Möglichkeit gar nicht erst in Anspruch nimmt. Es lohnt sich nämlich, möglichst früh im Jahr den jeweiligen Betrag in die private Vorsorge einzuzahlen. «Das Kapital profitiert so von der Rendite des gesamten Jahres», erklärt Tashi Gumbatshang, Leiter des Kompetenzzentrums Vermögens- und Vorsorgeberatung bei Raiffeisen Schweiz. «Beim Konto also vom Zins und bei Wertschriften von den Dividenden und Kapitalgewinnen.» Doch was bedeutet das genau und wie gross ist der Effekt?