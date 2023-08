Als UBS-Veteran, der in seiner ersten Amtszeit als CEO die Bank nach dem Beinahe-Zusammenbruch in der Finanzkrise zu einem Vorzeigeunternehmen im Vermögensverwaltungsgeschäft gemacht hat, ist sich Ermotti der politischen Sensibilitäten im Zusammenhang mit der Übernahme der Credit Suisse sehr bewusst. Überraschend beschloss die UBS in diesem Monat, freiwillig auf ein Sicherheitsnetz zu verzichten, das als Teil des Kaufs ausgehandelt worden war, einschliesslich einer staatlichen Absicherung in Höhe von 9 Milliarden Franken.