Die Valoren von Kuros Biosciences legen am Montagmorgen an der Schweizer Börse um 2,5 Prozent auf 15,84 Franken zu, während der Gesamtmarkt gemessen am Swiss Performance Index (SPI) um 0,5 Prozent nachgibt. Der Kurs von Kuros ist seit Jahresbeginn um 343 Prozent gestiegen, in den letzten zwölf Monaten sind es gar über 700 Prozent.