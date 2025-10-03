Dabei gehe es um Bereiche des Industriegeschäfts mit geringem Wachstum, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Das Unternehmen habe das Thema zwar mit der US-Investmentbank Goldman Sachs besprochen, eine endgültige Entscheidung sei aber noch nicht getroffen worden. So könnte sich 3M auch entscheiden, mit der bisherigen Struktur weiterzuarbeiten.