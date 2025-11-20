Das Gewicht von 340 Gramm des 100-Escudo-Stücks übersteigt jenes herkömmlicher Münzen um ein Vielfaches. Auch das 20-Franken-Goldvreneli ist mit knapp 6,5 Gramm sehr viel leichter als die Rarität aus Spanien. Dessen massive Gestaltung zeigt, dass die Münze nicht für den alltäglichen Gebrauch bestimmt gewesen sein wird. Sie sollte die Macht und den Reichtum des spanischen Königreichs zur Schau stellen. Und eben diese enge Verbindung zum spanischen Königshaus hebt Ben Wengel, Experte der Numismatic Guaranty Company, heraus. Die Nähe zur Krone mache die Münze zu einem «echten Trophäenstück». Etwas weniger blumig formuliert: Es handelt sich um ein sehr besonderes Sammlerstück.