Für das Erreichen der Klimaschutzziele in Europa wird nach Einschätzung von Experten dringend ein attraktives Angebot in den unteren und mittleren Fahrzeugsegmenten benötigt, so dass eine grössere Käuferschicht erreicht werden kann. Füllten die europäischen Hersteller diese Lücke nicht, bestehe die Gefahr, dass andere Hersteller insbesondere aus China diese Chance ergreifen werden, selbst wenn die Einführung von Strafzöllen auf der europäischen Ebene dies aktuell zu verhindern versuche.