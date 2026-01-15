Investoren kaufen die Aktien der Bank of Greenland, deren Marktkapitalisierung bei 1,91 Milliarden Kronen (298 Millionen US-Dollar) liegt, ausschliesslich auf Basis des Nachrichtenflusses, so Per Hansen, Anlageökonom bei der Nordnet Bank AB. «Grönland könnte massive Investitionen erleben», sagte Hansen. «Ich weiss nicht - und die Investoren wissen es auch nicht, was passieren wird, aber es könnte passieren. Mehr Investitionen bedeuten mehr wirtschaftliche Dynamik.»