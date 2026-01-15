Die Aktien der in Nuuk ansässigen Geschäftsbank Bank of Greenland (Grønlandsbanken) sind in diesem Jahr um bis zu 42 Prozent gestiegen und verzeichnen damit die zweitbeste Performance im OMX Copenhagen Mid Cap Index, der insgesamt um 2,7 Prozent zugelegt hat. Die Aktie erreichte ein Rekordhoch, bevor sie am vergangenen Freitag infolge von Gewinnmitnahmen wieder nachgab.
Die Investmentthese lautet, dass Grönlands 3,3 Milliarden US-Dollar schwere Wirtschaft potenziell enorme zusätzliche Kapitalzuflüsse erleben könnte, da US-Präsident Donald Trump offenbar entschlossen ist, das strategisch gelegene Gebiet zu übernehmen – trotz der Ablehnung durch die dänische Regierung sowie lokale Führungskräfte. Die grösste Insel der Welt ist ein potenziell rohstoffreiches, teilautonomes Gebiet Dänemarks.
Investoren kaufen die Aktien der Bank of Greenland, deren Marktkapitalisierung bei 1,91 Milliarden Kronen (298 Millionen US-Dollar) liegt, ausschliesslich auf Basis des Nachrichtenflusses, so Per Hansen, Anlageökonom bei der Nordnet Bank AB. «Grönland könnte massive Investitionen erleben», sagte Hansen. «Ich weiss nicht - und die Investoren wissen es auch nicht, was passieren wird, aber es könnte passieren. Mehr Investitionen bedeuten mehr wirtschaftliche Dynamik.»
Trump und seine Berater haben nicht ausgeschlossen, Grönland gewaltsam von einem der engsten Verbündeten der USA im NATO-Militärbündnis zu übernehmen. Die Festsetzung des venezolanischen Präsidenten am 3. Januar zeigte die Bereitschaft der USA, direkt in die Angelegenheiten eines anderen Landes einzugreifen, und hat in Dänemark neue Alarmbereitschaft ausgelöst.
Der nordische Staat gibt derzeit rund 600 Millionen US-Dollar pro Jahr aus, um die Insel mit ihren etwa 57'000 Einwohnern zu finanzieren.
