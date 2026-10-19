Der weltweite Ausbau von Chip-Fabriken dürfte die Nachfrage nach den Ventilen von VAT weiter antreiben,heisst es. Die Analystin bei Goldman Sachs erhöht deshalb ihre Umsatzschätzungen für die Jahre 2027 und 2028 um 15 beziehungsweise 16 Prozent. Sie rechnet zudem damit, dass VAT im März die Umsatzprognose für das kommende Jahr erneut anhebt. Bereits letzte Woche zeigte sich das Management bei der Präsentation der Zahlen zum dritten Quartal äusserst zuversichtlich für 2027 und erhöhte die Prognose.