«Die eigentliche Frage ist jetzt: Sollten wir im September einen Zinsschnitt von 50 Basispunkten haben?», sagte Bessent am Dienstag in einem Interview mit Fox Business. Er erinnerte daran, dass die Fed am 30. Juli die Zinsen unverändert gelassen hatte – nur zwei Tage später aber revidierte Daten veröffentlicht wurden, die ein schwächeres Jobwachstum für Mai und Juni auswiesen als zuvor angenommen.