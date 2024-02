In den vergangenen Wochen hatte der Kanzler mehrfach mehr Engagement anderer EU-Staaten gefordert. Es gebe in der EU leider keinen Überblick darüber, wer eigentlich was liefere. «Aber wir wissen, dass das, was bisher geplant ist an ganz konkreter Waffenhilfe aus den einzelnen Mitgliedstaaten, alles zusammen nicht genug ist.» Scholz verwies darauf, dass Deutschland 2024 mehr als sieben Milliarden Euro an Militärhilfe für die Ukraine eingeplant habe und weitere Verpflichtungsermächtigungen von mehr als sechs Milliarden Euro. Er zweifelte Zahlen vom EU-Aussenbeauftragten Josep Borrell offen an, der von Zusagen von insgesamt 20 Milliarden Euro gesprochen hatte, von denen Deutschland ein Drittel beisteuere. In Wahrheit leiste Deutschland derzeit weiter mehr als die Hälfte, betonte der Kanzler. Deutschland könne die Unterstützung der Ukraine aber nicht alleine stemmen.