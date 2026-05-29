Die Aufträge seien im zweiten Quartal eingegangen und entsprächen zunächst einem Umsatz von nahezu 10 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Die Auslieferungen seien für den Zeitraum von 2026 bis 2028 geplant. Darüber hinaus erwartet Cicor bis Ende 2029 zusätzliche Umsätze von 20 bis 60 Millionen Euro.