Die Schiffsbranche hat in den vergangenen zwei Jahren einen beispiellosen Boom erlebt, da die Corona-Pandemie die Nachfrage nach Konsumgütern angekurbelt und die Frachtraten in die Höhe getrieben hat. Der Umsatz von Evergreen Marine dürfte 2022 mehr dreimal so hoch sein wie im Jahr 2020. Rekordzahlen gab es auch bei europäischen Reedern und Logistikfirmen wie Hapag Lloyd, Kühne + Nagel oder Maersk.